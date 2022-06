Grundsatzbeschluss trifft auf breite Zustimmung in den Hettstedter Ausschüssen

Der Stadtrat entscheidet am 21. Juni über den Beschlussvorschlag und somit über die weitere Planung zur Ausrichtung der Friedhofslandschaft in Hettstedt.

Friedhof in Hettstedt in der St. Jakobistraße. Halbanonyme Grabstätte auf den Friedhof.

Hettstedt/MZ - In der Debatte um die Neuausrichtung der Hettstedter Friedhöfe scheint der Grundsatzbeschluss der CDU/BSH/Feuerwehr-Fraktion auf breite Zustimmung zu stoßen. Das zumindest signalisierten die Kommunalpolitiker in den zurückliegenden Ausschusssitzungen, in denen darüber beraten wurde. „Aus unserer Sicht sind die Punkte klar benannt. Wir würden den Antrag in dieser Form unterstützen“, sagte Dirk Ermisch von der SPD-Fraktion im Bauausschuss dazu.