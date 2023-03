Jede Menge Themen stehen auf der Tagesordnung der Hettstedter Ausschüsse. So steht ein beispielsweise neuer Beschluss zum geplanten Baugebiet „Wohnen auf dem Weinberg“ auf der Tagesordnung und auch über die Kreisumlage soll gesprochen werden.

Kommunalpolitik in Mansfeld-Südharz

Symbolfoto - Blick auf das Rathaus in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Erneut befassen sich die Mitglieder des Hettstedter Bauausschusses in ihrer Sitzung am Dienstag, 7. März, mit dem weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt.