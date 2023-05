Gerbstedt/MZ - In diesem Jahr wird es in den Freibädern der Einheitsgemeinde Gerbstedt auch das Angebot eines Sommerferientickets geben. Für 25 Euro können Kinder in den sechswöchigen Ferien planschen gehen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Bildungsausschusses der Einheitsgemeinde beschlossen.

