Die Stadt Hettstedt hat nun einen genehmigten Haushalt bekommen. Was in den restlichen Monaten dieses Jahres damit noch alles angepackt werden soll.

Genehmigter Haushalt in Hettstedt: Diese Bauprojekte werden angepackt

Baustellen in Hettstedt: Auch im Krankenhausviertel rund um die Jacobistraße wird gebaut.

Hettstedt/MZ. - Die Stadt Hettstedt hat nun einen rechtskräftigen Haushalt für das Jahr 2024, teilt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) mit. Knapp über eine Millionen Euro beträgt das Plus in der Stadtkasse. Im Juni hatten die Stadträte den Plan beschlossen. Dabei handelte es sich um den bereits zweiten Haushalt in diesem Jahr.