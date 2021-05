Gedenken an Berliner Terror-Opfer: Hettstedter Kirchengemeinde lädt zu Tauerandacht ein

Kerzen und Trauerbekundungen im Gedenken an die Opfer und Verletzten des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz am Abend nach der Schreckenstat.

Die Kirchengemeinde Hettstedt lädt zu einer Trauerandacht im Gedenken an die Terroropfer von Berlin in die St. Jakobikirche ein. Die Andacht findet am Donnerstag, 22. Dezember, um 19 Uhr statt. Zur Andacht wird ein Kondolenzbuch ausgelegt, das als Zeichen der Anteilnahme an den Berliner Senat übersandt werden soll.