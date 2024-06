Die Nachwuchsabteilung des FC Hettstedt veranstaltet ein Spendenturnier. Wer damit unterstützt wird und was die Gäste bei der Veranstaltung erwartet.

Die FC-Nachwuchsspieler Oskar Elze, Oskar Cunaeus und Hugo Fulczyk (v.l.) sind schon fleißig dabei, Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Beim Plauderbrunch auf dem Hettstedter Marktplatz kamen allein über 300 Euro in den Boxen zusammen.

Hettstedt/MZ. - „Fast täglich sind wir unterwegs und suchen Unterstützer und planen“, sagt Martin Elze mit Blick auf das bevorstehende Benefizturnier des FC Hettstedt. Das findet am Sonntag, 16. Juni, von 9 bis 17 Uhr, unter dem Motto „Tore schießen, Herzen bewegen“ auf dem Sportplatz am „Latsch“ in Hettstedt statt.