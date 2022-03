Für eine saubere Stadt: Hettstedt ruft zur Putzaktion auf

Vom 21. bis 27. März sind die Hettstedter aufgerufen, bei Spaziergängen oder im eigenen Wohnumfeld Müll zu sammeln und so zu einer sauberen Stadt beizutragen.

Hettstedt/MZ - Die Stadt Hettstedt veranstaltet in der kommenden Woche wieder eine Frühjahrsaufräum- und -putzaktion. Vom 21. bis 27. März sind die Bürger aufgerufen, bei Spaziergängen oder im eigenen Wohnumfeld Müll zu sammeln und so zu einer sauberen Stadt beizutragen. Bereits 2019 rief Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) zu einer solchen Putzwoche auf. In den vergangenen beiden Jahren musste die Frühjahrsaktion coronabedingt ausfallen.

Nun startet ein neuer Anlauf in der kommenden Woche. Dabei gibt die Stadtverwaltung auch Tipps, wo es erfahrungsgemäß diversere Müllhinterlassenschaften zu finden gibt. „Dazu gehört der Stadtpark, der Busbahnhof, der Gewerbering, aber auch in den Wäldchen fällt immer wieder etwas auf“, sagt Stadtsprecherin Christin Saalbach. Wie sie weiter erklärt, wird es keine zentrale Sammelstelle für den Müll geben. Die Stadt werde in Absprache mit den Teilnehmern und je nach Müllaufkommen die Entsorgung klären.

Wie bereits bei den anderen Putzaktionen winkt als Anreiz fürs fleißige Sammeln ein Grillpaket, das am Ende der Aktionswoche verlost wird. Dafür müssen die Teilnehmer nur ein Bild von ihrem Putzeinsatz innerhalb der Aktionswoche an die Stadtverwaltung schicken und ein dazugehöriges Formular (gibt es auf der Homepage der Stadt Hettstedt) ausfüllen.

›› Anmeldung und Teilnahme unter: fruehjahrsputz@hettstedt.de