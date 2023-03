Das Projekt in Bösenburg ist eins von insgesamt 34 Projekten, die Lotto-Toto mit finanziellen Mitteln unterstützt.

Kirche in Bösenburg.

Bösenburg/MZ - Das ist im wahrsten Wortsinne ein Lottogewinn für die Kirche St. Michael in Bösenburg. 19.000 Euro an Lotteriefördermitteln wird das Evangelische Kirchspiel Polleben-Heiligenthal für den zweiten Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten an der Kirche erhalten.