38 Einspänner und 16 Zweispänner waren für die beiden Wettkampftage auf dem Sportplatz in Braunschwende gemeldet.

Bernd Schaarschmidt mit Max am Wasserhindernis.

Braunschwende/MZ - „Hü!“ „Brrr!“ „Jüst.“ Wallach Max hört auf jedes kleine Kommando von Fuhrmann Bernd Schaarschmidt. Er tritt an, bremst und geht nach links. Genau wie es diese Kommandos vorschreiben. Das starke Pferd lässt sich nahezu mühelos von seinem Fuhrmann dirigieren, während es einen schweren Baumstamm hinter sich her zieht. Dabei kommt es darauf an, nirgendwo anzuecken.