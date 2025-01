Die drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld treffen im Wahlforum auf viele interessierte Einwohner. Was die Bewerber ihnen zu sagen hatten.

Gegen Amtsinhaber Andreas Koch (links) treten zur Bürgermeisterwahl in Mansfeld Reiner Kretschmann und Lisa Mertens an.

Mansfeld/MZ. - Von Wahlmüdigkeit keine Spur: Das traf zumindest für die Vorstellungsrunde der drei Kandidaten für das hauptamtliche Bürgermeisteramt in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld am Dienstagabend zu. Zahlreiche interessierte Einwohner strömten in die Aula des Mehrzweckgebäudes der Mansfelder Grund- und Sekundarschule, um die drei Kandidaten für die Wahl am 26. Januar und ihre Pläne kennenzulernen. Stühle mussten zusätzlich aufgestellt werden, damit schließlich jeder Besucher einen Sitzplatz fand.