Fragen, Tipps, Kritik und viele Ideen: MZ-Reporter stehen auf dem Markt in Hettstedt

Am 22. Juni stehen die MZ-Reporter auf dem Markt in Hettstedt und haben ein offenes Ohr für Ihre Anregungen und Fragen.

Hettstedt/MZ - Was immer Sie schon mal in Ihrer Heimatzeitung lesen wollten - am Mittwoch ist eine klasse Gelegenheit, es uns zu verraten. Dann nämlich stehen die Hettstedt-und Arnstein-Reporterin Tina Edler sowie die Chefreporterin der Mansfelder Zeitung, Beate Thomashausen, zwischen 8.30 und 12.30 Uhr auf dem Hettstedter Wochenmarkt und freuen sich auf viele Gespräche mit den Leserinnen und Lesern.

Austausch über die Umstrukturierungspläne?

Derzeit werden vor allem im Raum Hettstedt die Strukturpläne der Helios-Klinik heftig diskutiert. Viele Menschen haben Angst, dass sich die medizinische Versorgung im Mansfelder Land verschlechtert, gar, dass die Grundversorgung nicht mehr gewährleistet ist.

Vielleicht möchten Sie mit uns darüber sprechen, vielleicht haben sie aber andere Sorgen und Nöte, die Ihrer Meinung nach in die Zeitung gehören. Möglicherweise kennen Sie aber auch einen Menschen, den wir unbedingt einmal vorstellen sollen. Oder Sie haben eine Idee, wer den Blumenstrauß der Woche verdient hat, vielleicht kennen Sie ein hübsches Fotomotiv. Wir freuen uns auf alle Anregungen, die Sie uns mit auf den Hettstedter Marktplatz bringen am Mittwoch.

Gewinnspiel auf dem Wochenmarkt

Etwas zu gewinnen gibt es bei dem MZ-Vor-Ort-Termin außerdem. Wir haben für Sie ein kleines Gewinnspiel vorbereitet, es gilt eine Frage zu beantworten. Das allerdings kann man nur an unserem Stand vor Ort. Für alle Leser hier verraten wir unsere Gewinnspielfrage schon einmal exklusiv, den entsprechenden Coupon finden Sie am Mittwoch am Stand auf dem Hettstedter Wochenmarkt: Wie heißen die beiden Bergleute, die der Legende nach in Hettstedt Kupferschiefer entdeckt haben? Es gibt drei Antwortmöglichkeiten auf dem Coupon. Unter allen Teilnehmern, die die richtige Antwort angekreuzt haben, verlosen wir zehn MZ-Überraschungspakete.

Übrigens: Ein solchen Gewinnspiel mit einer spezifisch auf die Lutherstadt zugeschnittenen Frage wird es auch geben, wenn die Reporter dann mit ihrem Stand auf dem Eisleber Wochenmarkt aufschlagen. Das wird am 28. Juni passieren. So viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten.