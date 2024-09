Großörner/MZ. - Ortsbürgermeisterin Jenny Sander (Freie Bürger Mitteldeutschland) ruft die Einwohner von Großörner auf, sich an einem Fotowettbewerb zu beteiligen. Er steht unter dem Thema: „Mein schöner Ort“.

Mit Hilfe des Wettbewerbes sollen zwei Aufnahmen aus Großörner gefunden werden, die die beiden Bushaltestellen gegenüber der Feuerwehr künftig schmücken. Sie werden als Folien angebracht.

Wer sich beteiligen möchte, kann in der Zeit vom 16. September bis zum 14. Oktober seine Fotovorschläge an die Stadt Mansfeld per Mail ([email protected]) senden. Zu beachten ist, dass die Fotos in hoher Auflösung (300 DPI) eingereicht werden.

Bürger in die Gestaltung von Großörner einbinden

Der Wettbewerb sei eine wunderbare Möglichkeit, sich als Bürger aktiv in die Gestaltung des Ortes einzubringen, so Sander. Als Bildmotive würden sich Gebäude oder Landschaften aus Großörner anbieten.

Für die Gestaltung der Haltestellen stehen nach den Worten der Ortsbürgermeisterin insgesamt 3.000 Euro zur Verfügung. „Es sind Mehreinnahmen aus PV-Anlagen“, erklärt sie. Die Idee, die Mittel dafür zu verwenden, stammt von der Stadtverwaltung. Es ist geplant, weitere Haltestellen mit Fotos an zentralen Standorten zu verschönern, sofern sich finanzielle Möglichkeiten ergeben.

Sander hofft, dass durch die Aktion die Haltestellen auch nicht mehr beschmiert werden: Man achte Dinge mehr, an denen man selbst beteiligt sei.