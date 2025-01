An einem Teich in Vatterode hat sich am Samstagabend ein schwerer Unfall mit Pyrotechnik ereignet.

Vatterode/MZ. - Zu einem schweren Unfall mit Pyrotechnik ist es am Samstag gegen 20.30 Uhr im Mansfelder Ortsteil Vatterode gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle mitteilte, habe ein 34-jähriger Mann auf einer vereisten Grünfläche an einem Teich mit einem Feuerwerkskörper hantiert. Dabei sei der Pyrotechnikgegenstand explodiert und habe schwere Verletzungen an einer Hand des Mannes verursachte. Er sei zur medizinischen Versorgung in eine Spezialklinik nach Halle gebracht worden. Die Polizei habe die Reste des Feuerwerkskörpers sichergestellt; die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an. Die Polizei appelliert noch einmal ausdrücklich, dass nur zugelassene und geprüfte Pyrotechnik und nur zu den erlaubten Zeiten verwendet werden darf. Bei ungewollter Detonation sollten umgehend die Rettungskräfte alarmiert werden.