Feuer im Hettstedter Kolpingwerk - hoher Sachschaden - Ermittlungen gegen 31-Jährigen

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht auf Sonntag zum Hettstedter Kolpingwerk ausrücken.

Hettstedt/MZ - Durch ein Feuer ist in der Nacht zum Sonntag hoher Sachschaden an einem Wirtschaftsgebäude des Kolpingwerks in Hettstedt entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand des Dachstuhls gegen 2 Uhr gemeldet und entwickelte sich zu einem Vollbrand.

Die Feuerwehren aus Hettstedt, Walbeck, Großörner und Burgörner waren mit zehn Fahrzeugen und 40 Leuten bis kurz vor 7 Uhr im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Auch an einem der Gewächshäuser hinter dem Wirtschaftsgebäude sei eine Scheibe eingeschlagen worden, hieß es.

Ein Tatverdächtiger wurde wenig später nach einer erneuten Sachbeschädigung in Hettstedt vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachtes der Brandstiftung dauern an.