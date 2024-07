Die Gotteshäuser in Biesenrode und Hermerode öffnen sich für Aufführungen von Kinofilmen. Welche Streifen in diesem Jahr noch gezeigt werden.

Experiment geglückt: Kinofilme ziehen Besucher in die Kirchen nach Biesenrode und Hermerode

Die Kirche in Biesenrode

Hermerode/Biesenrode/Mz. - Vor zwei Jahren startete die evangelische Kirche das Experiment: Sie lud im Pfarrbereich Wippra zum Kirchenkino ein. Das Angebot kam an und wurde erweitert. Pfarrer André Rotermund lädt in diesem Jahr zu vier Sommerkinoabenden in die Kirchen nach Hermerode und Biesenrode ein.