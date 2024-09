Wie die ersten Überlegungen für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Hettstedt aussehen und welche Kritik es gibt.

Erste Einblicke in die Pläne: Bahnhofsvorplatz in Hettstedt soll neugestaltet werden

Der Bahnhofsvorplatz in Hettstedt soll mit Hilfe von Fördermitteln für rund 1,7 Millionen Euro umgestaltet werden.

Hettstedt/MZ. - Die Pläne der Stadt Hettstedt, den Bahnhofsvorplatz neu zu gestalten, nehmen nun weiter Form an. Wie Tino Knorr, Mitarbeiter im Sachgebiet Tiefbau bei der Stadt Hettstedt, in der zurückliegenden Sitzung des Bau-, Sport- und Schulausschusses sagte, sollen in der kommenden Woche die Ausschreibungen für die Pläne erfolgen.