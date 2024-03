Friesdorf/MZ. - In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in einer nur sporadisch genutztes Einfamilienhaus in Friesdorf eingedrungen. Die Täter durchwühlten alle Räume und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, da der Eigentümer bei Eintreffen der Polizei nicht vor Ort war. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, heißt es im Polizeibericht.