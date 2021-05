Ehemalige Stadtchefs sollen Ehrenbürger werden

Hettstedt - - Das diesjährige Stadtjubiläum in Hettstedt - am 2. Juli jährt sich die erste urkundliche Erwähnung zum 975. Mal - soll genutzt werden, um zwei Ehrenbürgerrechte zu verleihen. Bekommen sollen die die beiden ehemaligen Bürgermeister der Partnerstädte Hettstedts. Roland Schäfer war seit 1998 Stadtoberhaupt in Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) und Karl Jahnson lenkte 24 Jahre in Vöhringen (Bayern) die Geschicke.

Beide sind 2020 aus dem Amt ausgeschieden, fühlen sich aber dennoch sehr mit Hettstedt verbunden, heißt es dazu in einer Beschlussvorlage des Stadtrats. Denn die Verleihung der Ehrenbürgerrechte soll das Gremium in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 18. Mai, beschließen.

Betriebskosten für Sportstätten im Fokus

Auf der Tagesordnung finden sich aber noch weitere Beratungs- und Beschlusspunkte. So hat die SPD-Fraktion einen Antrag eingereicht, demnach die Hettstedter Vereine von den Betriebskosten für die Sport-, Spiel-, Museums- und Kulturstätten rückwirkend für das Jahr 2020 befreit werden sollen. Einen entsprechenden Beschluss für das Jahr 2021 hatten die Räte bereits vor einigen Wochen gefasst.

Beraten und beschlossen werden sollen auch Änderungen der Geschäftsordnung des Stadtrats und der Hauptsatzung der Stadt. Inhaltlich geht es dabei um die Regelungen zur Abstimmung im schriftlichen oder elektronischen Verfahren.

Außerdem stehen auf der Tagesordnung des Stadtrats die Anträge der Linksfraktion und der AfD-Fraktion zum Umgang der Stadt mit dem Pflegedienstbetreiber Wend, ein Antrag der CDU/BSH/Feuerwehr-Fraktion zur Prüfung des Einsatzes von Videoüberwachungen, der geänderte Haushaltsplan der Stadt und der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen aus dem Jahr 2018. Der öffentliche Teil des Stadtrats, der im Ratssaal tagt, beginnt um 17 Uhr. (mz)