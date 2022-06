Edelweiß Arnstedt verabschiedet sich gegen Piesteritz mit Auswärtssieg

Edelweiß Arnstedt setzte sich Samstag in Piesteritz durch. Patrick Illiger schießt das vorerst letzte Tor der Elf in dieser Spielklasse.

Arnstedt/MZ - Trist wie der Anlass ist die Zuschauerzahl: Gerade einmal 26 (!) Fans waren am Sonnabendnachmittag dabei, als sich Grün-Weiß Piesteritz und Edelweiß Arnstedt im Kampf um Punkte in der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt gegenüberstanden. Ein Hauch von Abschiedsstimmung wehte beim Anpfiff von Schiedsrichter Alrik Luther durch das Volkspark-Stadion in der Lutherstadt Wittenberg, standen doch beide Mannschaften schon als Absteiger aus der höchsten Spielklasse des Bundeslandes fest.