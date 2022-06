Drogen in Wohnung gefunden: Polizei nimmt 26-Jährigen in Hettstedt fest

Hettstedt/MZ - Am Dienstag hat die Polizei in Hettstedt einen per Haftbefehl gesuchten 26-Jährigen festgenommen. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten etwa 230 Gramm Marihuana und andere Gegenstände, die auf einen Handel mit Drogen schließen lassen, heißt es dazu im Polizeibericht.

Des Weiteren wurden Schreckschusswaffen und andere Waffen, etwa Messer, sichergestellt. Der Hettstedter kam in eine Haftanstalt.