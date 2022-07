Diebe sind in das Feuerwehrgerätehaus in Arnstein eingebrochen und haben ein Rettungsgerät gestohlen.

Symbolfoto - Diebe sind in das Feuerwehrgerätehaus in Arnstein eingebrochen.

Arnstein/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Feuerwehrgerätehaus in Stadt Arnstein eingedrungen. Die Täter entwendeten ein Rettungsgerät im Wert von mehr als 7.000 Euro, teilt die Polizei mit.