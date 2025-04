Ob Freibad, See oder Küste: Die DLRG Hettstedt scheint gut gewappnet für das Badewetter zu sein. Mit regelmäßigen Trainings sichert sie Gewässer in der Region – und darüber hinaus.

Hettstedt/MZ. - Während vielerorts noch Osterhasen in den Gärten stehen, wird bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Hettstedt schon an die kommende Badesaison gedacht – und vor allem daran gearbeitet. In Schwimmhallen, auf Booten und bei Rettungsübungen laufen die Vorbereitungen für die warmen Monate in Mansfeld-Südharz auf Hochtouren. „Wir trainieren das ganze Jahr über“, sagt Max Schwan, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der DLRG Hettstedt. Während sie im Sommer ihre Übungen im Freibad machen können, üben sie auch in der kalten Jahreszeit in den Schwimmhallen weiter.