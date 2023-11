Ein schönes buntes Logo prangt nun an der Fassade der neuen Hettstedter Kita „Weltentdecker“ und soll die Zusammengehörigkeit symbolisieren. Während die Kinder in ihre jeweiligen Gruppenräume eingezogen sind, sind noch nicht alle Arbeiten in und am Gebäude geschafft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hettstedt/MZ. - In großen Buchstaben prangt der Name der neuen Hettstedt Kita „Weltentdecker“ an der Fassade und macht die Fusion nun auch optisch perfekt. Dort, in der Carl-Christian-Agthe-Straße, ist die Kita „Kolumbus“ in das Kinderhaus „Sonnenschein“ eingezogen. „Wir verstehen uns als ein Haus. Und um das nach außen zu vermitteln, wurde der Name mittig vom Gebäude angebracht“, erklärt Clemens Kretschmer, stellvertretender Leiter der Einrichtung.