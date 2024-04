Kupferexperte hat grünes Herz Die KME Mansfeld GmbH in Hettstedt ist Mitglied der Umweltallianz in Sachsen-Anhalt

Nun ist es offiziell: Die KME Mansfeld GmbH in Hettstedt ist Mitglied der Umweltallianz in Sachsen-Anhalt. Was Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist.