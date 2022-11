Mehr als nur Disco Die Hafenbar in Hettstedt ist einer der Sieger beim Demografiepreis Sachsen-Anhalt

Zum zehnten Mal fand dieser Wettbewerb statt und die Hettstedter belegten in der Kategorie „Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken“ den ersten Platz. Was den Veranstaltungsort so besonders macht.