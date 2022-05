Die ehemalige Stadthalle von Sandersleben in Flammen

Der Dachstuhl der ehemailigen Stadthalle von Sandersleben stand am Sonnabendabend in Flammen.

Sandersleben/MZ - Die ehemalige Stadthalle von Sandersleben ist nach einem Feuer am Samstagabend schwer beschädigt und darf vorerst nicht betreten werden. Die Spuren sind unübersehbar. Arnstein Stadtwehrleiter Frank Raschke macht sich nach der langen Nacht am Sonntagfrüh ein Bild von der Situation. „Die Brandwache ist abgezogen, unsere Arbeit hier ist erledigt“, sagt er daraufhin im Gespräch mit der MZ. Jetzt sind auch die Ausmaße des Brandes deutlich zu erkennen: Bei dem Winkelbau, in dem sich auch ein aktuell nicht mehr genutzter Saal befindet, wurde der Dachstuhl auf einer Länge von etwa 30 Metern zerstört.