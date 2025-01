Elektromobilität in Mansfeld-Südharz Der Standort für die erste Ladesäule für Elektroautos in Mansfeld wurde bewusst gewählt

Die neue E-Ladesäule der Hettstedter Stadtwerke ist auf dem Parkplatz am Lutherplatz in Betrieb gegangen. Was künftige Nutzer über die Bedienung wissen sollten und ob noch weitere Ladepunkte in Planung sind.