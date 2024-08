Ritzgerode/MZ. - Ein kleiner und feiner Gemeinschaftsraum ist im Mansfelder Ortsteil Ritzgerode entstanden. Die Idee stammte vom langjährigen Ortsbürgermeister Rainer Stedtler, der die Geschäfte inzwischen an seine Nachfolgerin Sylvia Rehwald übergeben hat. Umgesetzt wurde das Projekt samt Renovierungsarbeiten ihm zufolge gemeinsam mit dem Ortschaftsrat. Die ersten Veranstaltungen fanden auch schon statt.

Miniküche im Gemeinschaftsraum in Ritzgerode wurde gesponsert

Der neue Gemeinschaftsraum befindet sich im ehemaligen Konsum und ist 28 Quadratmeter groß. Er bietet Platz für bis zu 25 Personen. „In unserem Ort gab es keinen Veranstaltungsraum in dieser Größenordnung“, so Stedtler. Eine Miniküche gehört auch zur Ausstattung. Sie wurde von der hiesigen Kfz-Werkstatt gesponsert.

Ortsbürgermeisterin Rehwald kann sich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für den kleinen Raum vorstellen. „Vielleicht treffen sich dort unsere Rentner zur Weihnachtsfeier. Eine wurde ja schon gefeiert“, sagt sie gegenüber der MZ. Es gebe auch Wandergruppen, die sich dort sicherlich zusammenfinden könnten.

Stadtrat entscheidet über die Höhe der Nutzungsgebühren

Die Nutzungsgebühren für die neue Gemeinschaftseinrichtung sollen jetzt in einer Satzung der Stadt Mansfeld festgeschrieben werden, in der bereits die Nutzungsgebühren für alle anderen Gemeinschaftseinrichtungen in der Einheitsgemeinde stehen.

Für den Raum in Ritzgerode sollen für private Veranstaltungen pro Tag 40 Euro und für vier Stunden 20 Euro fällig werden. Vereine und Selbsthilfegruppen sollen dagegen pro Tag 20 Euro und für vier Stunden zehn Euro zahlen. Für die gewerbliche Nutzung sind pro Tag 80 Euro und 40 Euro für vier Stunden vorgesehen.

Der Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Mansfeld hat diesen Vorstellungen bereits zugestimmt und empfiehlt dem Stadtrat, diesen Gebührenvorschlägen zu folgen.

Der Ortschaftsrat von Ritzgerode hatte auch schon diese Gebührenhöhe empfohlen. Der Stadtrat wird in seiner nächsten Sitzung am 16. September in Vatterode nun endgültig darüber beschließen. Vorab – am 2. September – findet auch noch eine Beratung zum Thema im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Mansfeld statt.