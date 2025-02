Hettstedt/MZ - „Zu diesem Tag der Muttersprache passt nichts besser als ein Vorlesewettbewerb in Muttersprache“, sagt Katrin Hennig, Deutschlehrerin am Wilhelm und Alexander von Humboldt Gymnasium. Denn am Freitag fand der Kreisentscheid des 66. Vorlesewettbewerbs von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels statt. Steffen Geilert, Vorsitzender des Vereins Alte Hettstedter Druckerei, stellte dazu den Ort bereit. „Wenn die Kleinen lesen, finde ich das immer schön“, sagt er. An allen Schulen im Landkreis, die bei dem Contest mitmachen wollten, wurde zuvor der jeweils beste Vorleser der sechsten Klassen ermittelt. Nun haben die jungen Talente die Chance gehabt, sich für den Regionalentscheid zu qualifizieren.

