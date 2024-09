Den runden Geburtstag des Lokals „Mansfelder Hof“ in Mansfeld begeht Gastwirtin Sabine Kühlewind mit einem kleinen Fest. Sie will dabei an die Geschichte des Hauses erinnern.

Die Gaststätte in Mansfeld wurde in der Vergangenheit auch als Wahllokal genutzt.

Mansfeld/MZ. - So schnell vergeht die Zeit. Vor gut einem Jahr erzählte Sabine Kühlewind noch vom nächsten großen Jubiläum als Chefin des „Mansfelder Hofes“ in Mansfeld. Jetzt ist es soweit: Die Gaststätte in der Lutherstadt begeht in diesen Tagen ihr 90-jähriges Bestehen.