Gerbstedt hat sein eigenes Weißes Haus . Aber hier geht’s um Kuchen statt um Macht. Was steckt dahinter und wie kann man Teil der Community werden?

Das Weiße Haus in Gerbstedt: Hier regiert die gute Laune

Blick auf das „Weiße Haus“ in Gerbstedt, was schon bisschen Farbe eingebüßt hat, wenn es früher mal weiß gestrichen war.

Gerbstedt/MZ - In der Awo-Begegnungsstätte in Gerbstedt ist immer was los: Selbst das Komikerinnen-Duo Trude und Hilde alias Michaela Meurer und Annett Riedel aus Eisleben verschlug es eines schönen Donnerstags ins Kuchenland, um dort bei Eierlikörchen und Knätzchen und wohl auch Kaffee und Kuchen für gute Laune zu sorgen.