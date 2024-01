Die Budovereinigung bietet Ende Januar einen Karatelehrgang in Hettstedt an: „Mittlerweile haben sich schon 200 Leute angemeldet. Das wird ein Riesending“, sagt Matthias Bartholomä, Vorsitzender der Budovereinigung, der darüber erfreut und verblüfft zugleich ist

Hettstedt/MZ. - Am 27. und 28. Januar veranstaltet die Budovereinigung Mansfelder Land einen Karatelehrgang in der Drushba-Sporthalle in Hettstedt. Und was ursprünglich als kleine Veranstaltung geplant war, entpuppt sich offenbar als echter Hit unter den Kampfsportlern.