Archäologische Ausgrabung in Hübitz (Mansfeld-Südharz) Bronzefibel, Gräber, Geheimnisse: Archäologen stoßen in Hübitz auf spektakuläre Funde

Zwischen Bauplänen und Bodenschichten öffnet sich in Hübitz ein Fenster in die Vergangenheit. Was Archäologen dort freilegen, erzählt von Leben, Tod – und einem rätselhaften Ritual, das selbst erfahrene Forscher ins Grübeln bringt. Manches bleibt aber noch unbeantwortet …