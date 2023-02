Zwei Feuer in einer Nacht Brandserie hält Feuerwehr in Hettstedt in Atem

Gebrannt hat es am frühen Dienstagmorgen kurz nacheinander in Hettstedt. In der Ritteröder Straße standen zwei Bauwagen und in der Randsiedlung zwei Garagen in Flammen. Die Kripo prüft Zusammenhänge.