Die Kindertagesstätte "Kneipp-Strolche" in Herrengosserstedt soll neu gebaut werden. Doch es scheitert weiter am Geld.

Klosterhäseler. - Wegen der angespannten Haushaltslage in der Verbandsgemeinde An der Finne ist diese zum Sparen angehalten. Eine Position in der Planung bleibt aber unangetastet: 4,95 Millionen Euro für den Neubau der Kindertagesstätte in Herrengosserstedt.