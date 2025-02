In der Mansfelder Tourist-Information werden neuerdings Arbeiten des jungen Künstlers Chris Jethon gezeigt. Welche Überraschung auf die Besucher wartet.

Bilder des Mansfelder Künstlers Chris Jethon lüften ihr Geheimnis in der Dunkelheit

Mansfeld/MZ. - Seine gute Stube öffnete Chris Jethon für die neueste Kunstausstellung in der Mansfelder Tourist-Information. Vieles, was der 30-Jährige derzeit an eigenen Arbeiten dort im Café präsentiert, stammt aus seinem Wohnzimmer.