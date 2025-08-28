Veranstaltung in Hettstedt Bier in allen Facetten: Das erwartet die Besucher beim „Volksfest Molmeck 25“ am 30. und 31. August
Beim „Volksfest Molmeck 25“ werden verschiedene Sorten Bier verkostet und sportliche Events mit dem Gerstensaft ausgetragen.
28.08.2025, 14:00
Hettstedt/MZ. - Was passt besser zum Sommer als Cocktails? Genau, ein Bier-Cocktail. „Das wird eine Mischung mit Maracuja, die wir zum Volksfest anbieten werden“, sagt André Fingas vom „Brauwerk Lichtloch 23 UG“. Das Bier-Start-up veranstaltet am kommenden Wochenende das „Volksfest Molmeck 25“ im gleichnamigen Stadtteil Hettstedts.