Beim „Volksfest Molmeck 25“ werden verschiedene Sorten Bier verkostet und sportliche Events mit dem Gerstensaft ausgetragen.

Bier in allen Facetten: Das erwartet die Besucher beim „Volksfest Molmeck 25“ am 30. und 31. August

Der Festplatz im Hettstedter Stadtteil Molmeck ist bereit für das „Volksfest Molmeck 25“, das am 30. und 31. August stattfindet.

Hettstedt/MZ. - Was passt besser zum Sommer als Cocktails? Genau, ein Bier-Cocktail. „Das wird eine Mischung mit Maracuja, die wir zum Volksfest anbieten werden“, sagt André Fingas vom „Brauwerk Lichtloch 23 UG“. Das Bier-Start-up veranstaltet am kommenden Wochenende das „Volksfest Molmeck 25“ im gleichnamigen Stadtteil Hettstedts.