Hettstedt/MZ. - Am Montagabend ist die Polizei auf einen Randalierer am Hettstedter Markt aufmerksam gemacht worden. Der betrunkene 19-Jährige wurde schließlich von Beamten in der Mühlgartenstraße aufgefunden. Als der Jugendliche zu seiner Wohnung gebracht werden sollte, leistete er den Polizisten Widerstand und musste gefesselt werden. Wegen seiner gesundheitlichen Verfassung kam der junge Mann in eine Klinik, so die Polizei weiter.