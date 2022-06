Betrunkener Pkw-Fahrer landet im Gleisbett der Bergwerksbahn in Klostermansfeld

Klostermansfeld/MZ - Über einen im Gleisbett der Bergwerksbahn in Klostermansfeld stehenden Wagen ist die Polizei am Mittwochabend informiert worden. Die eintreffenden Beamten trafen den 24-jährigen Fahrer an, der stark betrunken war, wie ein Alkoholtest bestätigte. Dieser ergab über zwei Promille.

Laut ersten Erkenntnissen hatte der Jugendliche auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen Bordstein überfahren, war auf den Rasen gelandet und im Gleisbett zum Stehen gekommen, so die Polizei. Dabei beschädigte er ein Streckenabschnittsschild. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen und das Auto geborgen.