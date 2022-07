Bauchschmerzen wegen geplanter Schließung der Notaufnahme in Hettstedt

Sylda/MZ - Elke Kunath macht sich Sorgen. Grund dafür ist die von Helios angekündigte Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft in Mansfeld-Südharz und hier insbesondere des Klinikstandortes in Hettstedt. Vorgesehen ist, das stellte Klinikchef Mario Schulter bereits bei mehreren Gelegenheiten im Landkreis öffentlich dar, dass sich die drei Klinikstandorte mehr spezialisieren werden. Für Hettstedt bedeutet das, dass dort in Zukunft der Schwerpunkt auf Psychiatrie und Schmerzbehandlung gelegt wird. Die anderen Abteilungen, die bislang eine Grundversorgung in Hettstedt sicherstellen, ziehen nach Eisleben und Sangerhausen um. Das bereitet der Syldaerin große Bauchschmerzen und deshalb adressierte sie eine Petition an Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU).

