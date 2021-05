B180 bei Klostermansfeld: Corvette rast unter die Leitplanke

Klostermansfeld - Dieses Bild vergessen die Einsatzkräfte wohl nicht so schnell. Ein 34-Jähriger ist bei einem Unfall auf der B180 bei Klostermansfeld schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Pkw Corvette am Montagmittag aus Richtung Hettstedt kommend in Richtung Eisleben ...

Dieses Bild vergessen die Einsatzkräfte wohl nicht so schnell. Ein 34-Jähriger ist bei einem Unfall auf der B180 bei Klostermansfeld schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Pkw Corvette am Montagmittag aus Richtung Hettstedt kommend in Richtung Eisleben unterwegs.

Nach Angaben der Polizei überholte er etwa 200 Meter nach der Abfahrt Klostermansfeld einen Bus. Beim Wiedereinscheren beschleunigte der Pkw-Fahrer sein Auto nochmals. Auf der regennassen Straße verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mann kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Wagen blieb unter der Abgrenzung stecken.

Das schwer verletzte Unfallopfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann dennoch wohl nicht nur einen Schutzengel.

Der Sachschaden am Pkw wird mit rund 15.000 Euro angegeben. An den Leitplanken entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Leitplanke wurde durch den Unfall auf einer Länge von etwa 30 Metern beschädigt. (mz)