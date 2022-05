Auf welche Veranstaltungen sich die Hettstedter in 2022 freuen können

Die Corona-Maßnahmen fallen Stück für Stück und in Hettstedt füllt sich langsam der Veranstaltungskalender. Was in diesem Jahr geplant ist.

Hettstedt/MZ - Nach dem 20. März sollen - wenn möglich - die meisten Corona-Maßnahmen wegfallen. Was nicht nur für jeden Einzelnen mehr Lockerungen und ein stückweit mehr Normalität bringt, lässt auch all diejenigen aufhorchen, die Veranstaltungen planen. So wie Hettstedts Stadtsprecherin Christin Saalbach, die sich federführend um die Koordination und Organisation der Feste in der Kupferstadt kümmert. „Wir hoffen, dass wir nicht noch so ein Jahr erleben, wie wir jetzt schon zwei hatten“, sagt Saalbach. Denn die meisten großen Feste und Feiern blieben aus: kein Weihnachtsmarkt, statt mehrtägigem Zwiebelmarkt ein Zwiebelfreitag und auch sämtliche kleine Events von Vereinen waren gestrichen.