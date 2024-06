Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerbstedt/MZ. - Auf dem Betriebshof des Fuhrunternehmens Bares in Gerbstedt am Dienstag. Großer Bahnhof für Hans-Heinrich Jacobs. Nur der 79-Jährige stand an diesem Vormittag im Mittelpunkt des Geschehens. Jacobs sollte ein letzter Herzenswunsch in seiner finalen Lebensphase erfüllt werden. Und zwar eine Fahrt mit einem „richtigen, großen Lkw“.