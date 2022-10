Arnsteins Stadtrat macht den Weg für weitere Eigenheime in Quenstedt frei

Symbolfoto - In Quenstedt ist der Weg für weitere Eigenheime frei gemacht worden.

Quenstedt/MZ - Um Platz für mehr Eigenheime in Quenstedt zu schaffen, hat der Stadtrat der Einheitsgemeinde Arnstein nun einer neuen Satzung zugestimmt. Die sogenannte Einbeziehungssatzung ermöglicht, dass in der Welbslebener Straße in Quenstedt ein Flurstück für die Bebauung genutzt werden kann.