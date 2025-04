André Ulrich will im September zur Wahl in Hettstedt antreten.

Hettstedt/MZ. - Für das Amt des Bürgermeisters in der Stadt Hettstedt hat nun der zweite Kandidat seinen Hut offiziell in den Ring geworfen. Der 45-jährige André Ulrich aus Hettstedt hat seine Ambitionen auf seinem Facebookprofil öffentlich gemacht. Unter dem Titel „Weil es nicht an Wichtigkeit verloren hat!“ tritt er zum zweiten Mal bei einer Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Gewählt wird voraussichtlich am 28. September.