40.0000 Euro Schaden - Unbekannte klauen bei Sylda Kabel aus Windrad

Sylda/MZ - Das haben selbst langgediente Polizisten noch nicht erlebt: Unbekannte sind am Dienstagabend in ein Windrad im Arnsteiner Ortsteil Sylda eingebrochen. Sie schalteten die Anlage per Notschalter ab und stahlen dann aus dem Windriesen 15 Stränge a 20 Meter Kupferkabel, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Windrad ist offenbar nicht mehr funktionsfähig. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Passiert sein soll die Tat zwischen 20.45 Uhr und 23.55 Uhr. Die Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.