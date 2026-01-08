Der Landkreis Mansfeld-Südharz investiert in die Zukunft: Mit Unterstützung von Bund und Land wird die Hettstedter Anschlussbahn umfassend modernisiert – ein starkes Signal für nachhaltige Mobilität und regionale Wirtschaftskraft.

Landrat André Schröder erläutert anhand eines Luftbildes, wo die Hettstedter Anschlussbahn verläuft und wer vom umfassenden Schienenausbau profitieren kann.

Hettstedt/MZ. - „Wir sind auf die Schienen angewiesen“, sagt Leon Theis, Geschäftsführer der LTH Waggonwerkstatt in Hettstedt-Großörner. Auf keinem anderen Transportweg könnten die Eisenbahn-Waggons, die an diesem festen Standort der Firma gewartet und repariert werden, in die Werkstatt gelangen. Bis zu 33 Meter lang kann so ein Wagen sein, der alle sechs Jahre einen TÜV und alle zwölf Jahre eine komplette Instandsetzung braucht.