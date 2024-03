Die Sanierung in der Jakobistraße in Hettstedt geht weiter. Vom 3. bis 9. April wird die Straße wegen Fällarbeiten gesperrt.

Hettstedt/MZ. - Nach Ostern sollen in der Hettstedter St.-Jakobi-Straße 22 Bäume gefällt werden. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Die Bäume säumen als Allee die Straße, die aber nun weiter saniert werden soll. Wie die Stadt weiter informiert, habe es gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises einen Vor-Ort-Termin gegeben, um über eine Erneuerung der Allee zu sprechen.

Denn „ein beschädigungsfreier Erhalt der Kastanienbäume im Zeitraum der komplexen Straßenbaumaßnahme“ könne nicht gewährleistet werden, begründet es die Stadtverwaltung. Zudem seien die Kastanienbäume bereits 80 Jahre alt und in ihrer Vitalität geschwächt und hätten mit ihrem Wurzelwerk den Mischwasserkanal erheblich geschädigt, so dass es oftmals zu Havarien gekommen sei, teilt die Stadt weiter mit.

Die Untere Naturschutzbehörde habe dem Vorhaben, die Allee neu zu errichten, zugestimmt und somit sollen vom 3. bis 9. April die Kastanien gefällt werden. Die Straße wird in diesem Zeitraum voll gesperrt. Allerdings sollen die Arbeiten in zwei Bauabschnitte geteilt werden, so dass Eltern ihre Kinder in die Kita „Löwenzahn“ in der Jakobistraße bringen können. Der Parkplatz der Einrichtung wird dafür entweder über die Krankenhausstraße mit Abfahrt über die Martinstraße beziehungsweise im zweiten Bauabschnitt über die Ritteröder Straße erreichbar sein.

Nach dem Abschluss der Straßensanierung soll die Baumallee durch standortgerechte einheimische Laubbäume ersetzt werden, teilt die Stadt weiter mit. Im Zuge der Baumaßnahme ist dies übrigens nicht die erste Fällung in der Jakobistraße. Bereits im Herbst 2023 mussten etliche Kastanien, die sich auf der anderen Straßenseite befanden, weichen.

Im Mai 2022 war die Sanierung als Gemeinschaftsaktion der Stadt Hettstedt, der Stadtwerke Hettstedt GmbH und des AZV Wipper-Schlenze gestartet worden. Ziel ist die Trennung der Abwässer, da in der Jakobistraße noch über ein Mischsystem entsorgt wird.

Bei den umfangreichen Arbeiten werden sowohl in der Jakobistraße als auch den angrenzenden Nebenstraßen neue Schmutz- und Regenwasserkanäle gebaut, die Gas-, Trinkwasser- und Stromleitungen erneuert, ebenso die Fahrbahn und Gehwege. Die erste Hälfte der Jakobistraße vom Krankenhausberg bis zur Kreuzung Martinstraße ist bereits abgeschlossen. In der vergangenen Woche haben die Arbeiten in der Fritz-Sauer-Straße begonnen.