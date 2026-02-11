In Hettstedt ist am Dienstagabend ein 21-jähriger Mann in der Schillerstraße von zwei Unbekannten angegriffen und bestohlen worden. Die Täter flüchteten mit einem Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeug.

Hettstedt/MZ. - Am Dienstagabend ist in der Hettstedter Schillerstraße ein junger Mann überfallen worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurde der 21-Jährige gegen 21.40 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen. „In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der dem Geschädigten persönliche Gegenstände entwendet wurden“, sagte Polizeisprecher Alexander Junghans. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit einem Pkw vom Tatort.

Opfer wird leicht verletzt

Der 21-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Wer Angaben zu dem Vorfall, zu auffälligen Personen oder zu einem verdächtigen Fahrzeug im Bereich der Schillerstraße zur Tatzeit machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475/67 02 93 zu melden.

So sollen die Verdächtigen aussehen

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann soll etwa 18 bis 20 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll arabisch aussehen und einen dunklen Bart tragen. Er sei mit einer schwarzen Jacke sowie dunklen Schuhen bekleidet gewesen.

Der zweite Verdächtige wird auf 15 bis 17 Jahre geschätzt. Er soll etwa 170 Zentimeter groß sein. Auch er soll arabisch aussehen und auffallend große Lippen haben. Der Angreifer trug eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie helle Schuhe.