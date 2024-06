Warum ein 17-jähriger Organist aus dem Raum Dortmund die alte Orgel aus der Kirche im Hettstedter Stadtteil Molmeck ausbaut und was er mit dem Instrument vor hat.

17-jähriger Organist aus dem Raum Dortmund rettet alte Orgel in Molmeck - Was er damit vorhat

Hettstedt/MZ. - Eine dicke Schicht Taubendreck und Staub liegt auf den hölzernen Windladen der Orgel. Unter dem Dreck verbergen sich unzählige Schrauben. „Die müssen jetzt alle raus, bevor wir die Orgel abbauen können“, sagt Jonah Halfmann, während er in der Kirche in Molmeck an eben jenem Instrument schraubt.